Il messaggio lanciato dal presidente dell'Empoli, Corsi, alla squadra in vista di questo finale di campionato che vede i toscani già certamente salvi.



FONDAMENTALI ANCHE PER IL MERCATO - "Dico di giocare queste ultime tre partite, una sorta di mini-torneo, al meglio. Saranno fondamentali per loro e per noi, che dobbiamo valutare certi giocatori e che speriamo ci daranno soddisfazioni anche in termini di mercato".



FUTURO - "Abbiamo otto o nove giocatori in prestito, non sarà una rifondazione ma quasi. Ma non è giusto però parlarne ora, queste ultime partite sono fondamentali e parlarne ora toglie energie. Come tradizione, ci orienteremo su giocatori che ritengono Empoli una grande opportunità di carriera".