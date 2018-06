Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, parla a Lady Radio: "Siamo pronti però allo stesso modo siamo molto impegnati nel mettere a punto una squadra che riesca a regalarci le dovute soddisfazioni. Sappiamo che la squadra ha bisogno di mettere dentro qualcosa di importante, soprattutto dal punto di vista fisico perche' da quello tecnico penso che il gruppo abbia gia' dei valori che ci possano dare soddisfazioni anche in serie A".



"Abbiamo bisogno di chili e centimetri in un gruppo che ha sempre fatto valere la sua tecnica, giocando palla a terra - aggiunge Corsi - In serie A conta l'impatto fisico sia se si vanno ad incontrare le corazzate, sia se si sfidano le squadre di medio-basso livello. La scelta di uno o due attaccanti, di un centrocampista o di un difensore è orientata a alzare la squadra sia in centimetri che nei muscoli".