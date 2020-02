Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, parla a Radio Kiss Kiss di Gennaro Tutino, attaccante arrivato a gennaio in prestito dal Napoli: "Ci sta regalando della grandi soddisfazioni sia in campo che fuori. È diventato il beniamino dei tifosi in pochissimo tempo. Ha fatto tre gol decisivi in un solo mese. Ci ha conquistato. Lui è uno di quei napoletani che io considero giusti".