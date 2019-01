Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, parla a CalcioNapoli24: "Bennacer è attenzionato dal Napoli, gli azzurri sanno che non lo cediamo prima di giugno. Ne abbiamo parlato un mese fa. Non lo possiamo cedere, essendo un noto punto di forza. Venderlo ora per giugno? Non siamo intenzionati a farlo, avendo venduto già Traorè non abbiamo queste esigenze economiche. Possiamo aspettare ed ottimizzare le altre cessioni perché da Traorè abbiamo preso meno da quanto avremmo potuto prendere in estate. Avevamo preso in considerazione Rog per l’eventuale addio di Krunic, ma lo vogliamo trattenere. Valore di Bennacer? Lo stabilirà il mercato, dipende anche dalla squadra che ce lo chiederà. Rasmussen è un difensore centrale molto forte, da Juventus o da Napoli per intenderci. Di Rog ne abbiamo parlato, ma il suo destino pare essere in una società più grande e forse è giusto così. Conta molto lo spirito con il quale un calciatore entra nella nostra società. Uno che viene dal Napoli potrebbe considerare l’Empoli un ripiego. Noi abbiamo bisogno di qualcuno meno importante ma che coglie questa esperienza come una opportunità. Ci vuole entusiasmo".