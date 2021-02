Napoli ed Empoli sono legate negli anni per i buoni rapporti. Dalla Toscana alla Campania ci sono stati tantissimi trasferimenti e anche il passaggio di Maurizio Sarri che si è affermato proprio sulla panchina del Napoli. Riguardo un suo ritorno parla il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



SARRI - "Ritorno a Napoli? Lo vedo molto adatto per chi ha giocatori che hanno molta potenzialità e che ancora devono esprimerla. Il Napoli con lui giocava il miglior calcio d'Europa".



PARISI - "È un calciatore con qualità, giovane, pronto a dare il suo contributo e deve restare concentrato. Il Napoli? Preferisco tenere i miei ragazzi tranquilli e non accendere su di loro le telecamere