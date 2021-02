Il Napoli non vive un momento semplice. Il mese di febbraio è stato complicato e ha portato all'eliminazione dalla Coppa Italia Prima e dall'Europa League poi per mano di Atalanta e Granada. Adesso la testa deve essere tutta per il campionato con la speranza di centrare il quarto posto per rientrare in Champions League, vero obiettivo prefissato ad inizio stagione.



Stando a quanto scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno, ieri prima dell'allenamento Gattuso ha fatto i complimenti alla squadra per la prestazione contro il Granada. Il tecnico calabrese ha incoraggiato tutti, anche chi non sta rendendo come ci si aspetta, per affrontare al meglio le sedici partite che mancano al termine del campionato.