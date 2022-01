Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato a Dazn prima della partita con la Roma: "Dobbiamo fare la partita, se la fa Roma non c'è storia. La fiducia per una squadra giovane, con molti che si affacciano per la prima volta in Serie A, è fondamentale. E' più difficile senza un bagaglio come quello dei nostri avversari. Quanto è importante avere giovani così forti? Siamo questi, andiamo avanti attraverso il valore aggiunto che ci danno certi ragazzi. Quasi sempre vengono dal settore giovanile che è il nostro fiore all'occhiello. Quando non succede abbiamo dei problemi. In questo momento dobbiamo metterli al riparo dai complimenti, è queste la preoccupazione maggiore. Questa cosa ci danneggia perché perdiamo un po' di mentalità, speriamo di mettere la testa solo alle patite. La strada per la salvezza è ancora lunga, non voglio essere pessimista ma abbiamo avuto situazioni simili che abbiamo sciupato. C'è comunque da essere ottimisti. Speriamo di vedere una bella partita e dimostrare di essere all’altezza come abbiamo fatto quasi sempre".