Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato dell'avvio di stagione dei toscani a Sky Sport: "L'ultima vittoria contro il Bologna ci ripaga anche un po' degli sforzi che abbiamo fatto precedentemente quando magari non abbiamo raccolto quanto dovevamo, e ci dà modo di rafforzare la fiducia. Alla ripresa del campionato avremo Il Milan? Per noi è un evento, faremo tutto il possibile per essere ospitali nei confronti della tifoseria avversaria. Siamo molto concentrati sull'essere all'altezza in termini di accoglienza e rispetto"



SOMIGLIANZE - "E' un ragazzo che ha tanta conoscenza, che si rifà alle sue esperienze di calciatore e ora di allenatore. Ci sono situazioni in cui può somigliare a Sarri, altre in cui può somigliare ad altri allenatori. Sicuramente è la persona giusta per far crescere il nostro gruppo, fatto di giovani e alcuni debuttanti".