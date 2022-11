Empoli-Cremonese (venerdì 11 novembre ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è l'anticipo che apre la 15esima giornata di campionato in Serie A, l'ultimo turno dell'anno solare 2022 prima della sosta per il Mondiale in Qatar.



PROBABILI FORMAZIONI



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Walukiewicz, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Satriano. All. Zanetti.



CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Hendry, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Escalante, Meité, Valeri; Buonaiuto; Ciofani, Okereke. All. Alvini.