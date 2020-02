Empoli-Crotone 3-1 (primo tempo 2-1)



Marcatori: 17' Tutino (E), 20' Mancuso (E), 40' Crociata (C), 62' Henderson (E)



Empoli (4-3-3): Brignoli; Fiammozzi, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Frattesi (86’'Bandinelli), Ricci, Henderson (82' Stulac); Bajrami (73' Ciciretti), Mancuso, Tutino. All. Marino.



Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Gigliotti; Mustacchio (68' Molina), Benali, Barberis (83' Ruggiero), Crociata, Mazzotta; Maxi Lopez (68' Gerbo), Armenteros. All. Stroppa.



Arbitro: Marinelli di Tivoli



Ammoniti: 34' Maietta (E), 45' Benali (C), 46' Balkovec (E), 87' Ruggiero (C) 88' Bandinelli (E), 93' Gerbo (C)