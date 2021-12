Decisivo con il suo gol per la vittoria a Napoli, l'attaccante dell'Empoli Patrick Cutrone ha commentato così il gol fortunoso: "Il pallone mi è arrivato in faccia e l'ho visto entrare - ha raccontato a Dazn - Sono contento di aver fatto gol in questo stadio e per la vittoria, stiamo giocando davvero molto bene".