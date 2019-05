Il difensore dell'Empoli Cristian Dell'Orco è intervenuto a Inter TV prima del match di San Siro: "Non ci mette più pressione, ci saremmo giocati la vita sia in casa che fuori, ma giocare in una cornice come il Meazza è ancora più bello: ci giocheremo tutto così come l'Inter. Settimana diversa? Per noi non cambia nulla, perché dopo Bologna sembravamo già retrocessi e siamo stati bravi a rimetterci in piedi. Se siamo arrivati fin qui, vuol dire che qualcosa di buono l'abbiamo fatto: ora abbiamo questa gara, la giocheremo e alla fine dei novanta minuti vedremo come sarà andata".