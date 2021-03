Domenica alle 15 si giocano in Serie A queste partite: Verona-Milan, Fiorentina-Parma e Crotone-Torino. Alla stessa ora, in Serie B, si gioca Empoli-Cittadella. Piccolo consiglio a chi è appassionato di calcio, del bel calcio: se non vuole perdere Verona-Milan in diretta, registri su Dazn Empoli-Cittadella, non se ne pentirà.- L’allenatore è un quarantenne di Piancastagnaio, un paesino sul Monte Amiata, provincia di Grosseto, è appena al secondo anno di Serie B.(“ha ancora la testa del giocatore, non sa gestire lo spogliatoio”, così veniva spiegato l’esonero). Ancora Serie D col Fiorenzuola, poi la C con l’Imolese, la B col Venezia e ora l’Empoli, primo posto in classifica, con 4 punti di vantaggio sul Venezia e 5 sul faraonico Monza berlusconiano, vantaggio che poteva essere assai più corposo senza gli errori arbitrali a ripetizione nelle ultime 5 partite. Ma non è di questo che vogliamo parlare, ci interessa di più il gioco.A Empoli si sono associate due simili linee di pensiero calcistico., ed esclusa la stagione scorsa con Marino in panchina,, un calcio che diverta la gente e sorprenda l’avversario. Un calcio che nell’Empoli ha unico difetto, ovvero il pessimo rapporto fra la produzione di gioco, come quantità e qualità, e la sua realizzazione pratica.- Basta prendere l’ultima partita di Reggio Calabria: 7-8 occasioni vere, 3 gol.L’azione dell’1-0 contro la Reggina è stata un capolavoro: è partito Bajrami nella metà campo empolese, versante di sinistra, ha saltato secco il primo avversario, tagliato al centro, visto e servito Mancuso alla sua destra, sovrapposizione esterna del terzino destro Fiamozzi rifornito sulla corsa dallo stesso Mancuso, in area Olivieri si è staccato dalla marcatura facendo un passo indietro mentre i difensori si catapultavano imn avanti sulla linea di porta, cross perfetto di Fiamozzi, destro al volo dell’ex juventino e palla scaraventata in rete. Applausi.- La manovra è sempre molto rapida e ricca di tecnica,(un ragazzino di vent’anni senza un fisico eccezionale, ma con una corsa e una resistenza incredibile e un mancino eccellente)Al centro del gioco Stulac, regista di categoria. Come interni la scelta è ampia e di ottimo livello: Bandinelli (rientrerà fra poco dopo un brutto infortunio), Haas, Zurkowski e Ricci, seguito da diversi di Serie A.Bajkrami nello stretto è micidiale, ma ha un problema, l’eccesso di estetica: a un gol segnato con uno stinco preferisce un palo colpito dopo una grande giocata.Il portiere, Brignoli, è di buon livello sia fra i pali che nei rilanci con i piedi, la coppia centrale di difesa (Romagnoli insieme a Casale o Nikolau) dà ottime garanzie. Del resto i numeri sono chiari: una sola sconfitta (a Venezia), primo posto in classifica, miglior attacco del campionato con 48 gol in 26 partite, 13 reti in più di Venezia e Monza che inseguono. Chi ha voglia di bel calcio, domenica prossima, ore 15, Empoli-Cittadella.