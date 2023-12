L'Empoli è penultimo in campionato e detiene il record negativo del peggior attacco in Serie A, con 10 gol fatti in 17 partite. La strada verso la salvezza è complicata ma non impossibile. Adesso, però, serve un segnale dal mercato di gennaio, perché rimanere con la rosa attuale avvicinerebbe la squadra di Andreazzoli alla Serie B. L'obiettivo principale del club toscano è migliorare il reparto offensivo, vista anche l'assenza di Caputo per infortunio, che si è fatta sentire nelle ultime sfide. I due giocatori che potrebbero sbarcare a Empoli, a gennaio, in prestito, sono Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin, entrambi del Napoli.