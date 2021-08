Si profila un doppio ritorno in difesa ad Empoli. Manca solo l'ufficialità per Sebastiano Luperto dal Napoli, nelle ultime ore si avvicina l'accordo con la Sampdoria per Tonelli che ha il contratto in scadenza nel 2022. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'intesa è a un passo, in prestito oneroso con diritto di riscatto.