Si è di fatto conclusa la tripla operazione tra Empoli e Spezia. In Liguria approdano l’attaccante Mraz e il difensore Nikolau, viaggio opposto per il difensore Ismaily con un conguaglio di circa 3 milioni di euro al club toscano. Sulle tracce del difensore del Napoli, Luperto. In attacco piace Kownacki del Fortuna Dusseldorf (ex Sampdoria).