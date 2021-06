Il Sassuolo è pronto ad abbracciare Alessio Dionisi, che lascerà l'Empoli per i neroverdi, che, come scrive il Corriere dello Sport, sono pronti a offrire una contropartita come 'risarcimento' ai toscani: Adjapong e Frattesi i nomi caldi. Per il secondo, rientrato al Sassuolo dal Monza, sarebbe un ritorno a Empoli, dove ha già giocato due stagioni fa.