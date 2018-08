Come riporta Sky Sport, tutto fatto fra Empoli e Carpi per il trasferimento di Tommaso Fantacci. Per il trequartista classe 1997, nella passata stagione in prestito al Prato, 32 presenze, 5 gol e 2 assist nell'ultima Serie C. Insieme a lui anche il compagno Lorenzo Polvani, difensore classe 1994 sempre di proprietà degli azzurri e protagonista nella passata Serie B con 7 presenze.