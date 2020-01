E' arrivata in questi minuti la fumata bianca decisiva per il passaggio di Simone Pinna all'Empoli. La formazione toscana - riporta gianlucadimarzio.com - ha accelerato nelle ultime ore ed ha battuto la concorrenza di diversi club di Serie B: il terzino arriva in maglia azzurra in prestito semestrale con diritto di riscatto a 2 milioni e controriscatto a favore del Cagliari fissato a 3 milioni.