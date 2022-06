Martin Satriano ci ha voluto riflettere attentamente, ma alla fine ha accettato il prestito secco all'Empoli, per trovare spazio nella nostra Serie A senza perdere contatto con l'Inter. Dopo una stagione incoraggiante al Brest, dunque, l'attaccante uruguayano torna in Italia per mettersi agli ordini del nuovo tecnico Paolo Zanetti.