Empoli, Fazzini già in clima derby: "Vorrei tanto segnare alla Fiorentina"

Jacopo Fazzini è uno dei tanti prodotti del fortunatissimo vivaio dell'Empoli. E anche in una stagione certamente non semplice, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante all'interno dello scacchiere azzurro. E il centrocampista, quest'oggi, ha avuto anche l'onere e l'onore di dare il via alle danze del prestigioso Torneo di Viareggio recitando il consueto giuramento. A margine, il ragazzo ha avuto anche modo di rilasciare alcuni brevi dichiarazioni in cui ha confermato di sentire già fortemente il clima derby per la partita con la Fiorentina che si giocherà nel corso del fine settimana. Queste le sue parole.



SPERANZA - Il primo riferimento è a Bonaventura, che proprio lo scorso anno lo ha preceduto nella cerimonia: "Jack è un giocatore fortissimo. Tra l'altro domenica ci vediamo a Empoli, sarà sicuramente un bel derby e una bella partita. Speriamo che la lettura del giuramento mi porti fortuna, magari proprio domenica. Sarebbe una bellissima emozione segnare, sappiamo che non è una partita come le altre. Siamo molto carichi e veniamo da un periodo positivo, dobbiamo continuare così"