Anziché quanto andato scena in campo, con Empoli e Fiorentina che si sono spartiti la posta in tavola fornendo uno scialbo 0 a 0, l’attenzione di tutti rischia di spostarsi su quanto avvenuto ieri sera all’esterno dello Stadio Castellani. Secondo quanto riportato questo pomeriggio da La Nazione dopo il fischio finale alcuni tifosi azzurri avrebbero aggredito un tifoso della Fiorentina.



Al termine della derby della provincia di Firenze, un tifoso fiorentino di 52 si è recato in un circolo arci nei pressi dello stadio dove è stato aggredito da tre giovani: secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri sarebbero tifosi dell'Empoli, hanno iniziato ad inveirgli contro a causa della maglia viola che aveva addosso. Dopo pochi secondi hanno aggredito il malcapitato colpendolo al volto con calci e pugni, per poi subito scappare.



Il tifoso, trasportato immediatamente al vicino Ospedale San Giuseppe di Empoli dove ha ricevuto tutte le cure del caso, procurandosi una prognosi di circa 30 giorni. Gli inquirenti al momento sono alla ricerca dei colpevoli, e la questura ha ufficialmente aperto un fascicolo.