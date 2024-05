Empoli-Frosinone: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

(domenica 5 maggio con calcio d'inizio alle ore 15:00) è una gara valevole per la 35esima e quartultima giornata di campionato. Si tratta di un importante scontro diretto per la salvezza tra due squadre appaiate a 31 punti in classifica insieme al Verona (che riceve la Fiorentina), con due lunghezze di vantaggio sull'Udinese terzultima. Arbitra Doveri, assistito da Di Iorio e Perrotti con Ayroldi quarto uomo, Irrati e Marini al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Luperto, Pezzella e Grassi da una parte; Oyono, Barrenechea, Mazzitelli e Zortea dall'altra. Nel prossimo turno il Frosinone gioca in casa contro l'Inter già campione d'Italia nell'anticipo di venerdì sera, l'Empoli fa visita alla Lazio domenica all'ora di pranzo.

Partita: Empoli-Frosinone.Data: domenica 5 maggio 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 15:00.Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.- Empoli-Frosinone viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

- Telecronaca affidata a Luca Farina.- Nicola deve ancora fare a meno degli infortunati Berisha, Ebuhei, Ismajli, Walukiewicz e Cerri. Di Francesco non può contare su Turati, Oyono, Kalaj, Okoli e Lusuardi.EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszyński, Luperto, Pezzella; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Fazzini, Cambiaghi; Niang. All. Nicola.FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Bonifazi; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All. Di Francesco.