Empoli-Genoa è il posticipo del lunedì sera che conclude il programma della 21esima giornata del campionato di Serie A. Un match molto importante in chiave salvezza, alla luce della netta vittoria del Frosinone sul campo del Bologna.



Ecco alcuni dati statistici sulla partita forniti da Opta:



Il Genoa ha vinto tre degli ultimi quattro match di Serie A contro l’Empoli (1N), dopo che non aveva ottenuto neanche un successo nelle precedenti cinque sfide contro i toscani nella competizione (3N, 2P).

Il Genoa ha perso sei delle ultime nove trasferte contro squadre neopromosse in Serie A (3V), anche se in due delle tre più recenti ha trovato il successo (1P) 1-0 contro il Verona nel dicembre 2017 e 2-1 contro il Frosinone lo scorso settembre.



L’Empoli ha subito almeno un gol in tutte le ultime 17 gare di campionato, la serie più lunga attualmente nel torneo; solo una volta nella sua storia in Serie A la squadra toscana ha registrato una serie più lunga, tra novembre 2005 e marzo 2006 (18). Il Genoa ha raccolto solo quattro punti in trasferta in questa Serie A, nessuna squadra ha fatto peggio (quattro anche Empoli e Chievo). Sfida tra le due squadre che hanno perso più punti da situazione di vantaggio in questa Serie A (18 l'Empoli e 17 il Genoa). Sfida anche tra le due squadre che hanno subito più reti nei primi tempi di questo campionato: 21 il Genoa e 17 l'Empoli.



Sono cinque i punti ottenuti dal Genoa in Serie A sotto la gestione di Cesare Prandelli (1V, 2N, 3P). Solo una volta il tecnico italiano ne ha ottenuti meno nelle prime sei panchine con una squadra nella competizione: nell’ottobre 1997 con il Lecce (tre, escluso il periodo al Venezia con sole cinque panchine).



Il primo gol in Serie A di Christian Kouamé è arrivato nel match d'andata contro l'Empoli (esordio nel massimo campionato): dopo aver partecipato attivamente a sei gol nelle prime 14 presenze in A, l'attaccante non è entrato in alcun gol nelle ultime sei. Miha Zajc è andato a segno in tre delle ultime quattro presenze da titolare in Serie A (tre gol). Il più giovane centrocampista con almeno 12 presenze in questo campionato è Hamed Junior Traorè, il più giovane difensore con almeno 12 presenze in questo campionato è Cristian Romero.