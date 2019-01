Il tecnico dell'Empoli Giuseppe Iachini ha parlato alla vigilia della sfida col Genoa. “Fa piacere aver fatto risultato a Cagliari, ma meritavamo di più. Era successo anche altre volte, abbiamo commesso degli errori che dobbiamo cercare di limare. Stiamo conoscendo la categoria, sappiamo quanto costino care le disattenzioni. Dobbiamo continuare così e cercare sempre la prestazione perfetta”.



Il Genoa. “E’ una squadra pericolosa, allenata da un tecnico bravissimo come Prandelli. Dovremo essere attenti e molto ordinati”.



Il portiere. “Dobbiamo valutare, voglio capire la situazione coi ragazzi. Non voglio dare incertezze a nessuno, domattina ne parleremo”.



La partita. “E’ vero che hanno perso un giocatore straordinario come Piatek, ma hanno preso Sanabria e hanno certamente dei sostituti adeguati. Hanno esperienza e qualità, servirà una grande partita sotto tutti i punti di vista”. Il mercato. “Non dobbiamo pensarci, l’ho detto alla squadra e lo ribadisco. Lo sta facendo la società, in questo senso sono tranquillo sul lavoro che stiamo facendo. Dobbiamo pensare soltanto al Genoa, le somme le tireremo a mercato finito”.



La personalità. “Non parlerei tanto di questo, perchè abbiamo dimostrato di averne. E’ chiaro che a seconda delle disponibilità dobbiamo cercare di saper leggere più situazioni, dobbiamo avere qualche freccia in più per valutare anche il fattore sorpresa e saper interpretare al meglio le varie situazioni”.



Scontro diretto. “La classifica dice che lo è, ma non sarà comunque l’ultima partita del nostro campionato. Dobbiamo affrontarla con la consapevolezza di poter dare continuità”.



La lotta salvezza. “Ci sono molte squadre in corsa e sarà probabilmente cosi fino alla fine. Coi tre punti si fa presto a salire e scendere, ecco perchè diventa importante trovare continuità”