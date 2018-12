Giuseppe, ha commentato la sconfitta contro la Sampdoria a Radio Lady: “Abbiamo commesso dietro qualche errore, su quelli dobbiamo cominciare a lavorare. Siamo partiti bene in avvio di gara, mettendo in difficoltà la Sampdoria che non è riuscita a creare grandi occasioni. Hanno trovato il gol su una grande azione di Ramirez che è stato il loro vero primo tiro in porta nel primo tempo.Forse si spezza un po’ troppo il gioco, ma è giusto andare a valutare e rivedere certi episodi. Così alla fine della partita sai che se hai perso o pareggiato c’è stata giustizia. La verità è che oggi abbiamo preso qualche gol stupido e banale. Noi non possiamo permettercelo”.