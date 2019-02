Giuseppe, allenatore dell’Empoli, ha commentato a Radio Lady la vittoria per 3-0 contro il Sassuolo: “Non è perché oggi abbiamo vinto che sono al settimo cielo e nelle altre partite ero demoralizzato. Vedevo buone prestazioni, ma se alla fine non porti a casa il risultato il bicchiere rimane mezzo vuoto. In tante gare siamo stati equilibrati e compatti, ma oggi siamo riusciti a sbloccare il risultato. Gli errori individuali ci hanno penalizzato in quasi ogni gara, ma il calcio è una questione di equilibrio e dobbiamo sempre continuare a lavorare. Noi non possiamo fare affidamento solo sui gol degli attaccanti, ma da tutta la squadra e dal centrocampo come è successo oggi”.