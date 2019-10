18 anni e un mese. E diventare il più giovane ad essere sceso in campo in Serie B. Samuele Ricci, centrocampista dell'Empoli, ha messo insieme due presenze nel campionato cadetto: 23 minuti contro il Cittadella, nella vittoria per 1-0, 18 minuti contro il Pordenone, nel primo ko in campionato.



Classe 2001, dagli esordienti nel club toscano, nasce esterno offensivo, per poi trasformarsi in mezzala e tramutarsi infine in regista (e all'occorrenza trequartista). Tanta esperienza con le maglie delle Under azzurre, ha segnato nella finale dell'Europeo Under 17 contro l'Olanda, persa poi ai rigori, realizzando l'1-1, si gode ora l'esperienza con l'Under 19. Si ispira a Pirlo da regista, a De Bruyne da mezzala, ama la Premier. Sognava la Prima Squadra. E pian piano, il sogno, si sta realizzando.