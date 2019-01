Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, parla di Traoré, centrocampista che da giugno vestirà la maglia della Fiorentina: "Traoré? Dove lo sposti gioca, dimostra una maturità da 30enne. Anche l'Inter ci ha detto che la caratteristica alla quale erano maggiormente interessati era proprio questa sua duttilità in mediana. La politica attuale della Fiorentina mi piace molto. A Firenze non viene accettato che la squadra non possa puntare al secondo o terzo posto, ma è una gestione intelligente che mi piace. Io preferisco la politica dei giovani piuttosto di quella che nel recente passato ha portato Mario Gomez in riva all'Arno. E' un'assurdità pensare di immettere 30-40 milioni per il mercato e per fare la guerra a Juventus o Inter e poi perderla. Io sono per la politica che stanno portando avanti adesso".