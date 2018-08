Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC: "Siamo contenti di essere partiti bene contro una squadra che probabilmente si muoverà nella parte destra della classifica, arriva una vittoria che porta morale oltre che i tre punti importanti in quest'avvio. Il Cagliari però è una squadra molto fisica, mostrerà il meglio di sé appena di abbasseranno le temperature. Non ci illudiamo, stiamo sereni".





PAROLE POLEMICHE DI ADL - “E' una persona squisita e splendida, ora però non ho la voglia né di polemizzare né di spiegare. Mi sarebbe dispiaciuto se mi avesse dato del bischero, questo sì. Ma ci tengo a dire che sono una persona che ha la stima di tutti i membri del calcio e questo basta più di una battuta".





LUPERTO - “E' un giocatore importante, Ancelotti se n'è innamorato e quando si crea una situazione del genere va sempre così. Avrei fatto giocare 20 partite a un giocatore del Napoli che così si sarebbe potuto completare, ora le farà un calciatore nostro".





SARRI - “Mi emoziono sempre quando si parla di lui, è una grande soddisfazione vederlo lì e leggere quel che dicono di lui in Inghilterra. Nei giorni scorsi gli avevo detto di stare tranquillo, che tra una decina di giorni sarebbe stato l'allenatore di uno dei club più importanti al mondo".





ZAJC - "E' diverso da Zielinski, quest'ultimo è più muscolare mentre Miha è più un maratoneta ma deve completarsi sotto l'aspetto tattico".





DE LAURENTIIS - “Ha fatto una battuta piena di stima e di affetto che ricambio. Se mi convoca a Roma vado subito per il piacere di stare con una persona di spessore come lui".