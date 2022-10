Empoli-Atalanta è una partita speciale per Nicolas Haas. Il centrocampista svizzero in forza al club toscano è stato portato in Italia dall'Atalanta, che lo ha scoperto quando giocava nel Lucerna. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, a Palermo lo chiamavano "professore" perché quando non era in campo riempiva la scrivania di libri: "Studio psicologia e vorrei fare il mental coach". Lo scorso 15 dicembre, durante il secondo turno di Coppa Italia contro il Verona, Haas era uscito in lacrime: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. In campo ci è tornato il 21 agosto contro la Fiorentina, poi nella sfida con il Monza ha segnato la sua prima rete in Serie A.



Contro il passato Trequartista, esterno, mediano: Haas si è sempre adattato. Nel 2017, Gasperini l’ha fatto esordire in A con l’Atalanta dopo l’esperienza al Lucerna. Appena undici partite, poi due anni di prestiti in B tra Palermo e Frosinone. Il centrocampista classe ’96 ha arretrato la sua posizione studiando da mezzala. Appunti precisi: fare a spallate, inserirsi, servire i compagni. Nicolas è passato dalla teoria alla pratica. Nel 2020 con l’Empoli ha conquistato la promozione da protagonista: 34 presenze, 4 gol e 5 assist. Dopo il lungo stop, si è ripreso il suo posto in mezzo al campo. Domenica sfiderà il suo passato: l’Atalanta di Gasperini, prima squadra a credere in lui. Ma nessun rimpianto, l’Empoli lo ha riscattato nel 2021 e Zanetti sa di poterci puntare.