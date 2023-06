Il presidente azzurro Fabrizio Corsi, intervistato da Lady Radio, ha svelato un retroscena di mercato sul gioiellino dell'Empoli Tommaso Baldanzi: "Tre anni fa Joe Barone si avvicinò a me offrendomi 3 milioni per lui. Io non l'ho venduto perché l'Empoli non vende i suoi giocatori del settore giovanile. Sento dire che Baldanzi è su taccuini importanti, l'idea però sarebbe tenerlo. Sono convinto che lui e Fazzini abbiano ancora margini importanti"