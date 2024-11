Empoli, il riscatto di Pellegri: terzo gol consecutivo e ora la sfida al "suo" Milan

. L'attaccante di proprietà del Torino e in prestito all'Empoli sta vivendo la stagione del riscatto con la maglia del club toscano. Nel match contro l'Udinese, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A e terminato con il risultato di 1-1, infatti, è stato il centravanti classe 2001 a portare avanti i ragazzi di D'Aversa, con quello che è il suo- Dopo diverse stagioni in cuicon le maglie di Milan e Torino, adesso l'attaccante sembra davvero aver imboccato la strada giusta. Sono, infatti, già tre le reti messe a segno dal 23enne originario di Genova, che da quando è in Serie A non era mai riuscito a realizzare più di 2 gol in una sola stagione. Dopo iche ne avevano bloccato la crescita, adessoLa stessache ai tempi del Genoa, in Primavera, gli aveva permesso di segnare 7 gol in 15 partite.

- Adesso. Sabato 30 novembre, infatti,e sarà una partita speciale per l'attaccante dei toscani. Con la maglia del club di via Aldo Rossi, il 23enne genoano ha vissuto solamente mezza stagione, nel 2021, prima di trasferirsi al Torino. Queste le sue statistiche con la casacca del Diavolo: 6 presenze per un totale di soli 129 minuti disputati.- Al termine della sfida contro l'Udinese, l'allenatore dell'Empoliha speso parole al miele per il centravanti classe 2001: "Pellegri in questo momento sta bene, riesce a darci una mano anche in fase difensiva;. Il nostro compito è farlo rimanere su questi livelli,".