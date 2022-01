L'Empoli è al lavoro per riportare in Italia l'esterno offensivo bulgaro Kiril Despodov, classe 1996 ex Cagliari. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il club toscano è in trattativa col Ludogorets Razgrad, che chiede 5 milioni di euro: una cifra che ha allontanato altre pretendenti italiane come Monza, Lecce e Brescia in Serie B.