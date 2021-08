Adrian Ismajli, difensore dell'Empoli, si presenta ai suoi nuovi tifosi: "Ringrazio tutti, l'Empoli mi ha cercato e ha dimostrato interesse. Sono contento di essere qui, ho fatto anche il mio debutto ufficiale. Sono contento, nel primo tempo potevamo segnare cinque-sei gol, nella ripresa è andata così così ma l'importante in questo periodo è vincere e passare il turno. Per quanto riguarda il modulo, a Spezia giocavo con la difesa a 4, preferisco giocare così ma anche in Nazionale gioco sia a 5 che a 4. Ho avuto una buona accoglienza, mi trovo bene e sembra sia qui da un paio d'anni".



SU ANDREAZZOLI - "Tutti mi hanno parlato bene del mister, è un allenatore che insegna e per uno giovane come me è molto importante perché riesce a migliorarmi. L'inizio campionato? Lazio e Juventus sono due squadre complicate, difficili da affrontare, ma ogni partita nasconde insidie in Serie A. Bisogna concentrarci e dare il 100%".