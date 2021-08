Su il sipario. Prende il via dal Carlo Castellani la stagione di Empoli e Lazio, in campo alle 20.45 per la terza gara della nuova stagione di Serie A. Dopo Verona-Sassuolo e Inter-Genoa, azzurri e biancocelesti scendono in campo per l'anticipo serale, in contemporanea a Torino-Atalanta. Quattordicesima stagione nella massima serie per i toscani, neopromossi lo scorso anno con Alessio Dionisi. Passato al Sassuolo, è stato sostituito da Aurelio Andreazzoli, al rientro in panchina dopo l'esperienza con il Genoa. Un rientro significativo per il tecnico di Massa, il più anziano tra i colleghi della Serie A: già nel 2017-2018 e nel 2019, infatti, guidò l'Empoli. Partita speciale, però, anche per Maurizio Sarri, alla prima uscita ufficiale dopo l'anno di stop in seguito all'esonero della Juve. L'allenatore campano ritrova l'Empoli dopo lo storico triennio 2012-2015 con la promozione in Serie A. Subito in campo i nuovi arrivi: Andreazzoli sceglie Cutrone, Sarri schiera Pedro e Felipe Anderson, preferendo Akpa Akpro a Luis Alberto.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Sono 26 i precedenti tra le due formazioni, di cui 22 in Serie A: 14 successi laziali, 5 pareggi e 4 vittorie dell'Empoli. Doppia vittoria biancoceleste nei due precedenti in Coppa Italia, un successo toscano e un pareggio negli incontri in cadetteria. Empoli senza mezze misure nei 13 precedenti esordi in Serie A: mai gli azzurri hanno pareggiato (4 vittorie e 9 sconfitte).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojoanovic, Ismajili, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Haas, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone



Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa Akpro; Felipe Anderson, Immobile, Pedro