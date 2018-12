Empoli-Inter 0-1

Provedel 6,5: beffato sul gol, ma risponde presente con ottimi interventi in almeno tre occasioni.

Veseli 6: prestazione priva di sbavature. Lucido anche nel finale con un tackle pulito in area su Politano.

Silvestre 6: inizia con qualche errore di troppo in fase di impostazione. Poi si scalda e risulta determinante in un paio di chiusure.

Rasmussen 6: prezioso sulle palle alte, non sfigura contro gli attaccanti nerazzurri.

Untersee 5,5: dopo un buon primo tempo, in cui riesce a tenere botta ad Asamoah e Joao Mario, cala nella ripresa.

Acquah 5: da un suo rinvio sbilenco nasce la palla che Vrsaljko serve a Keita per il gol vittoria.

Bennacer 6,5: il migliore degli azzurri. Gioca tanti palloni e si fa apprezzare per qualche apertura molto efficace.

Traore 6: è l’unico che riesce trasformare una ripartenza in un contropiede grazie alla sua velocità. Non sempre però riesce a scegliere la giocata più efficace.

Pasqual 6: qualche buon cross dalla sinistra. Anche lui deve lasciare il campo per un problema finisco.

(Dal 38’ s.t.: non era al meglio e fa quello che può. Mantiene la posizione per non rischiare e in fase di spinta è praticamente non pervenuto.Dal 29’ s.t.: solo un colpo di testa nel finale che non mette paura ad Handanovic).