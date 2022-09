Orsolini inizialmente lo impensierisce ma la porta rimane inviolata.fa quello che gli chiede l’allenatore senza strafare ma rischia di mandare tutto all’aria con un fallo di mano. Il var lo grazia.mantiene la posizione e rimane concentrato per tutto l’arco del match, fatica ma non demorde.aiuta a mantenere la porta inviolata con sicurezza, non molla anche se la stanchezza si fa sentire.il fiato non gli manca, corre e non poco sulla sua fascia per supportare entrambe le fasi.prova equilibrata senza grossi patemi, sa quello che deve fare e lo dimostra.(dal 34’ stequilibrato e non banale).i duelli non mancano ma lui spesso si fa trovare pronto anche se serve più determinazione.(dal 20’ stsenza infamia e senza lode).il capitano è una sicurezza in mezzo al campo, nel primo tempo non incide particolarmente ma poi segna il gol della vittoria.(dal 34’ st).da lui ci si aspetta un maggior apporto alle azioni offensive, oggi soffre e non poco.(dal 20’ stentra e ci mette grinta).crea qualche grattacapo alla difesa rossoblù ma non riesce a concludere, nel complesso comunque una buona prestazione.ha l’occasione del vantaggio nel primo tempo ma viene ipnotizzato da Skorupski, peccato perché avrebbe potuto cambiare da subito l’andamento del match.(dal 13’ stpreciso, si inserisce bene).la sua squadra ci crede fino in fondo e porta a casa, in trasferta, una vittoria importante contro una diretta concorrente.