Cagliari-Empoli 0-0



Caprile 8: fondamentale sul colpo di testa di Pavoletti, eroico sul rigore parato a Viola. Monumentale nel recupero sul tiro di Petagna.



Ebuehi 6,5: dalle sue parti non si corrono pericoli, inoltre una vera e spina nel fianco per la retroguardia di casa.



Walukiewicz 5: 79 minuti giocati attentamente, poi regala un rigore alla sua ex squadra. Ingenuo.



Luperto 6: trascinatore della difesa toscana. Coordina il reparto con esperienza e tranquillità.



Cacace 5: l'ingresso di Luvumbo lo ha mandato nettamente in confusione.



Kovalenko 5,5: primo tempo di sostanza, poi sparisce dai radar.



(dal 38' s.t Ismajli s.v)



Grassi 5,5: non riesce a dettare i tempi di gioco come richiesto. A tratti nervoso ed impreciso.



Maleh 5,5: irruento nelle entrate, viene sostituito all'intervallo per evitare il peggio.



(dal 1' s.t Bastoni s.v)



(dal 15' s.t Ranocchia 6: il suo ingresso ha dato equilibrio al centrocampo biancoblù)



Cambiaghi 6,5: delizia i presenti con belle giocate. L'ultimo a mollare.



Caputo 5,5: poco innescato dai compagni. Prova a lottare ma senza grande successo.



(dal 28' s.t Cancellieri 6: entra e fa a sportellate).



Maldini 6: mette in mostra qualche ottima incursione che lascia ben sperare per il futuro.



(dal 15' s.t Gyasi 5,5: non sfrutta l'occasione, raramente nel vivo del gioco)



All. Andreazzoli 6: un punto difficile in un campo difficile in un vero e proprio scontro diretto. Forse poteva ottenere di più ma chi si accontenta in questo caso gode.