Empoli-Roma 0-2



EMPOLI

Terracciano 6: nel complesso ha poco lavoro, non può nulla sul gol.

Di Lorenzo 6: tiene bene la posizione, non va in affanno né su El Shaarawy né su Luca Pellegrini. Poco efficace in fase offensiva.

Maietta 6,5: nella prima frazione annulla letteralmente Dzeko, tant’è l’attaccante bosniaco è costretto ad arretrare il suo raggio d’azione per riuscire a giocare la palla. Una mezza incertezza sul raddoppio del bosniaco non può macchiare una grande prestazione.

Silvestre 6,5: aiuta Maietta nella marcatura di Dzeko, sbaglia pochissimo in fase di disimpegno.

Veseli 5,5: si perde Nzonzi sulla rete che sblocca la gara, fino a quel momento non aveva sbagliato nulla.

Acquah 6: perfetto nei raddoppi sia su El Shaarawy che su Pellegrini. Sbaglia troppo quando ha la palla tra i piedi.

(Dal 29’ s.t. Traore 5,5: non riesce a far cambiare passo alla squadra come fa di solito).

Capezzi 5,5: prima del gol della Roma sciupa un contropiede molto invitante sbagliando la scelta della giocata. Tra i più in difficoltà nel centrocampo azzurro.

(Dal 33’ s.t. La Gumina sv)

Bennacer 5,5: da un suo fallo ingenuo nasce la punizione che permette alla Roma di passare in vantaggio. Ci mette la grinta, ma anche lui commette molti errori nella metà campo offensiva.

Krunic 5,5: corre e spinge fino alla fine, ma quasi mai le sue giocate creano pericoli alla difesa avversaria.

Zajc 6,5: il più bello da vedere nei toscani, ogni volta che gioca la palla gli avversari vanno in apprensione. Manca però nell’ultimo passaggio.

Caputo 5: si sbatte con un matto là davanti in mezzo ai giganti Fazio e Manolas, ma se l’Empoli non trova il pari è per colpa della sua serata no. Calcia alto i rigore e fallisce due ghiotte palle gol