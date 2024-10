Empoli, le pagelle di CM: Esposito illude, Vasquez salva tutto quel che può

Getty Images

: tira giù la serranda. Para anche il rigore di Castellanos. Si arrende solo sulle due conclusioni imparabili di Zaccagni e Pedro.per 45 minuti tiene lontano Zaccagni dalla zona pericolosa. Poi rovina tutto a fine primo tempo, perdendoselo sul gol dell’1-1.: lotta senza esclusione di colpi con Castellanos e ne esce comunque a testa alta, concedendogli poco.insieme a Grassi, disinnesca Dia e allontana tutti i pericoli che arrivano dalla sua parte, fino al gol di Pedro, su cui non riesce a leggere in anticipo la traiettoria del filtrante.

non sfigura nel duello a colpi di sprint con Tavares. Buono l’apporto in entrambe le fasi di gioco.tanta grinta e ferocia nel pressare i portatori di palla biancocelesti. Esce solo quando non ne ha davvero più per rincorrere tutti. (dal 19’s.t: prosegue con la stessa efficacia il lavoro di rottura sul primo possesso della Lazio): partita di grande sostanza in mezzo al campo. Ottimo lavoro su Dia per tenerlo lontano dall’area di rigore e fargli giocare pochi palloni.: soffre la mobilità di Rovella e non riesce a limitarne l’azione. Anche quando deve gestire il pallone non è sempre preciso negli appoggi. (dal 19’s.t.doveva dare più solidità al centrocampo nei minuti finali, ma non ci è riuscito)

: pesca bene Esposito in mezzo all’area sullo 0-1. L’arbitro lo grazia sul rigore, risparmiandogli il secondo giallo. (dal 8’s.t.: D’Aversa raccoglie il regalo di Ayroldi, che non espelle Pezzella e lo cambia. L’australiano si fa trovare pronto e svolge bene i suoi compiti): puntuale all’appuntamento col gol. Nei duelli aerei crea sempre parecchi problemi alla difesa laziale. (dal 37s.t.: si abbassa per lavorare tra le linee e crea diverse situazioni interessanti nelle transizioni in ripartenza. (dal 37’s.t.

All.: al di là del risultato, il suo Empoli è messo bene in campo, con geometrie e tempi gestiti al meglio in entrambe le fasi. È la sorpresa di questo avvio campionato, ma l’impressione è che abbia le carte in regola per diventare una mina vagante per tutta la stagione.