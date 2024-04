Empoli, le pagelle di CM: finalmente Cambiaghi, ma la risolve Niang

Caprile 6: non ha colpe sulle marcature granata.Bereszynski 6: una garanzia come braccetto di destra.Walukiewicz 5,5: meno concentrato del solito, si portare fuori posizione in un paio di circostanza.Luperto 5: inconsistente nella marcatura su Zapata, a segno due volte di testa proprio quando il capitano azzurro lo aveva preso in consegna.Gyasi 6: ennesima gara di grande sacrifico sulla fascia destra.Bastoni 6: dà un buon contributo in fase di interdizione soprattutto nella prima frazione, cala con il assare dei minuti.(Dal 20’ st Maleh 6,5: entra in partita alla grande, con l’incursione centrale e l’assist però Cancellieri che )

Marin 5,5: parte bene ma con il passare dei minuti finisce per soffrire la quantità della centrocampo granata.Pezzella 6: Bellanova è un cliente scomodo, ma riesce a limitarlo senza patire più di tanto.(Dal 20’ st 6,5: ha il merito di andare a pressare Bellanova in area granata a tempi scaduto, per poi rubargli il pallone e servire Niang per il definitivo 3-2).Cambiaghi 7: finalmente si sblocca e trova il modo più spettacolare per farlo, gran destro dalla distanza che piega le mani a Milinkovic.(Dal 25’ st Cancellieri 7: entra e lascia il segno con un sinistro forte e preciso sul secondo palo che porta in vantaggio l’Empoli per la seconda volta).

Zurkowski 5,5: grande sostanza nella metà campo avversaria, ma in area non si vede mai.(Dal 43’ st Fazzini sv).Cerri 6: fa a sportellate con i difensori granata e aiuta la squadra a salire.(Dal 25’ Niang 7,5: la firma del campione in una vittoria pesantissima. Una sua giocata innesca il contropiede condotto dal Maleh per il 2-1 di Cancellieri, suo il piattone che vale tre punti pesantissimi).All. Nicola 7: nel primo tempo l’Empoli annulla il Torino, una delle squadre meglio allenate del campionato. Nella ripresa la sua squadra soffre, ma lotta con tutta se stessa portando a casa una vittoria semplicemente fondamentale.