è uno dei tanti ex della partita ma questa sera non riesce nel compito di farsi rimpiangere, anche se non ha particolari colpe in occasione del gol di Zapata.: gli viene annullato un gol (quello del possibile 1-1) per un fuorigioco che definirlo millimetrico è quasi esagerato. Davvero sfortunato il terzino dell’Empoli questa sera.perde colpevolmente la marcatura di Zapata proprio in occasione del gol del colombiano che permette al Torino di passare in vantaggio. Un errore che l’Empoli paga a caro prezzo.: non perfetto neppure lui al centro della difesa dell’Empoli. Soffre la mobilità di Sanabria e non riesce a contenerlo come vorrebbe.si ritrova in più di un’occasione costretto a rincorrere Bellanova sulla propria fascia di competenza. Si vede anche poco in fase offensiva, dove non riesce ad aiutare la propria squadra.: qualche errore tecnico di troppo per il mediano dell’Empoli che comunque riesce a guadagnare la sufficienza, grazie al buon apporto che dà alla squadra in fase difensiva. Provvidenziale nel primo tempo con una chiusura su Ilic.(Dal 31’ s.t.cerca di aiutare la squadra ma questa sera non è particolarmente in giornata.(Dal 16’ s.t.: con la sua velocità crea diversi problemi alla retroguardia del Torino): si vede poco quando è l’Empoli in possesso del pallone e non riesce ad aiutare la squadra in fase offensiva. Meglio in fase di non possesso ma la sua prestazione è comunque insufficiente.si scambia spesso al la posizione con Cambiaghi, fa molto movimento ma non riesce dare la qualità che dovrebbe nella trequarti campo avversaria.: si vede a sprazzi ma quando ha la palla tra i piedi riesce a dare l’impressione di poter inventare qualcosa di pericoloso.(Dal 40’ s.t.: viene chiamato a sostituire l’infortunato Caputo ma questa sera non riesce mai a entrare in partita. Viene completamente annullato da Buongiorno.(Dal 16’ s.t.si vede poco anche lui): il suo Empoli nel primo tempo non riesce a prendere le contromisure al Torino e vive solo di episodi. Meglio nella ripresa, soprattutto dopo l’ingresso in campo di Cancellieri che dà un po’ di vivacità alla squadra.