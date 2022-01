: sui gol non ha responsabilità evidenti.: fa una gran fatica a contendere Maitland-Niles, appare in difficoltà anche con la palla tra i piedi.: Abraham lo surclassa fisicamente, si fa trovare fuori posizione in più di un’occasione.: fa il possibile e anche di più per evitare la goleada con tanti salvataggi, due da applausi nel primo tempo prima su Zaniolo poi su Maitland-Niles.: molti errori in appoggio, non regge la velocità di Karsdorp. Esce per un infortunio che appare serio.(Dal 42’ pt: gioca con grande naturerà e personalità in un ruolo non suo.: non emerge neanche a livello fisico come riesce a fare di solito.: fatica molto in mezzo ai mediani giallorossi, perdendo qualche palla sanguinosa a metà campo.: almeno ci mette una po’ di grinta, suo l’assist per il gol di Pinamonti che da un senso alla ripresa.(Dal 36’).: non trova mai il tempo è per inserirsi, commette errori tecnici non da lui.(Dal 36’).: dopo un primo tempo in ombra si accende nella ripresa. Le sue accelerazioni mettono in apprensione la difesa giallorossa, trova il gol da fuori che rende meno umiliante il punteggio.: anche per lui una prima frazione di grande sofferenza, suona la carica finalizzando l’assist di Bandinelli a inizio ripresa. Sfiora la doppietta con un bel colpo di testa che finisce in bocca a Rui Patricio: l’Empoli del primo tempo è da mani nei capelli, quello della ripresa almeno tira fuori l’orgoglio. La difesa resta un problema un serio, assolutamente da risolvere per evitare spiacevoli sorprese.