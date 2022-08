Spezia-Empoli 1-0





Vicario 6: non ha responsabilità sul gol spezzino poi ordinaria amministrazione.

Stojanovic 5,5: soffre e parecchio Reca e Bastoni. In affanno.

Ismajli 6,5: l’ex di turno è efficace quanto basta sbrogliando nella ripresa un paio di situazioni

Luperto 5,5: concede troppo spazio a Nzola e il franco-angolano non se lo fa dire due volte.

Parisi 6,5: spinge e da un suo recupero nasce l’azione che Destro mette a lato di un niente

Henderson 5,5: in una partita segnata fa il proprio compito ma non basta. (8’ st Cambiaghi 5,5: qualche buono spunto ma nulla più)

Marin 6: fa legna in mezzo al campo

Bandinelli 6: meglio i primi 45’ , poi si perde. (43’ st Fazzini: sv)

Bajrami 6: ha due chance per dare lustro ad una serata che invece gli gira storta

Destro 5: ha una grossa occasione che manda a lato di un niente. Poi sparisce dal campo. (27’ st Satriano: sv)

Lammers 7: non segna ma ha classe da vendere e si vede.

All. Zanetti 6: un Empoli che tiene bene il campo ma si perde negli ultimi 16 metri.