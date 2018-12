poteva fare probabilmente di più in occasione del gol di Nkoulou, il colpo di testa del difensore del Torino non era così forte da poter piegare le mani al portiere empolese come invece è accaduto. Non può invece nulla sulla botta dalla distanza di De Silvestri.nel primo tempo riceve un’ammonizione per un fallo su Belotti causato da una sua distrazione. Questa è l’unica sbavatura da parte del difensore albanese che è il migliore fra i tre centrali schierati da Iachini.qualche errore di troppo da parte dell’esperto difensore argentino che non riesce a frenare gli attaccati del Torino. Per l’Empoli è una giornata no e anche Silvestre non riesce a salvarsi.fra i tre difensori schierati dal primo minuto da Iachini è quello che sembra essere più in difficoltà. Fatica molto a contenere Belotti e spesso finisce per perdere i duelli con il capitano del Torino. Si fa inoltre anticipare di testa da Nkoulou in occasione del gol dell’1-0 granata.(dal 9’ s.t.entra in campo decisamente meglio rispetto al compagno che sostituisce)rispetto ad Antonelli prova a spingere di più sulla propria fascia di competenza ma viene sempre frenato da un attento Aina che non gli permette mai di arrivare sul fondo e al cross come vorrebbe.era l’osservato speciale della partita. Il centrocampista bosniaco dalla scorsa estate è nel mirino del Torino ma la prestazione di questa sera non avrà certamente colpito né Mazzarri né il ds Petrachi: prestazione opaca da parte di Krunic che si vede solo nel finale quando viene espulso.gran lavoro in fase di interdizione da parte del numero 10 dell’Empoli che riesce a frenare diverse azioni del Torino. E’ il migliore in campo della formazione di Iachini, mezzo voto in meno però per quel pallone perso sulla trequarti campo difensiva che ha dato il via all’azione del 2-0 del Torino.parte molto bene il centrocampista classe 2000 che, nel primo tempo, ha anche il merito di provare a impensierire il Torino con un paio di conclusioni dalla distanza che non c’entrano però lo specchio della partita. Cala un po’ con il passare dei minuti ma la sua prestazione è comunque più che sufficiente.(dal 18’ s.t.il suo ingresso non incide sul match)fatica molto a superare la linea mediana del campo e gioca per lo più una partita di contenimento. Non sempre però riesce ad arginare le folate offensiva di De Silvestri sulla propria fascia di competenza)Iachini lo preferisce a La Gumina come partner d’attacco di Caputo ma la scelta dell’allenatore non si rivela indovinata. Il giovane attaccante slovacco in campo non lo si vede quasi mai e a inizio ripresa viene richiamato in panchina.(dal 5’ s.t.ha pochi palloni giocabili ma entra in campo con un piglio diverso da quello di Mraz)riceve pochi palloni giocabili dai compagni e, soprattutto nel primo tempo, è troppo isolato in avanti e finisce spesso per perdersi tra le maglie dei difensori del Torino che in questo modo riescono a fermarlo con estrema facilità.il suo Empoli vorrebbe fare una partita di contenimento e contropiede, ma invece finisce con il subire e basta la manovra degli avversari per quasi tutta la partita. La squadra toscana ha dimostrato di sapere giocare meglio di così.