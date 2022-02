Bologna-Empoli: 0-0



Vicario 6.5: un solo grande brivido per lui in un pomeriggio non eccessivamente impegnativo.



Stojanovic 6: autore di un pregevole filtrante da trequartista non mostra molto altro, può sfruttare molto meglio l'occasione che si è creato.



Viti 6: partita di sostanza contro Arnautovic e compagni, nulla da recriminare.



Romagnoli 6: ex della partita, disputa una partita senza troppi affanni e sufficiente per ridurre al minimo i pericoli.



Parisi 6.5: molto attento in fase difensiva e presente in avanti, mette in seria difficoltà il suo diretto avversario.



(dal 25’ st Cacace 6: senza infamia e senza lode).



Zurkowski 6.5: sempre al centro della manovra, impensierisce e non poco coi suoi inserimenti tra le linee.



Asllani 6: chiamato a sostituire Ricci, cerca di ritagliarsi il suo spazio. Partita d’ordine e intelligenza nel ruolo di regista.



Bandinelli 6: molta corsa e intensità, utile contributo per dare fisicità al reparto.



(dal 16’ st Benassi 6: prova lineare senza grosse sbavature).



Henderson 5.5: volenteroso ma poco incisivo, qualche inserimento ma poco da segnalare.



(dal 16’ st Verre 5.5: si nota poco e niente).



Bajrami 6: spesso pericoloso, viene cercato spesso dai compagni ma non riesce ad assistere Pinamonti in maniera troppo efficace.



(dal 25’ st Di Francesco 6: la gara contro la sua ex squadra lo carica, il tempo è poco ma si fa notare).



Pinamonti 5.5: un po' estraneo al gioco, non si mette quasi mai nelle condizioni di rendersi utile o di pungere sottoporta.



(dal 43’ st La Mantia: s.v.).





All. Andreazzoli 6: solita personalità e solite idee, ottimo palleggio anche se poco cinismo da parte dei suoi.