Sassuolo-Empoli 1-2







Vicario 6,5: con le sue parate tiene l’Empoli in partita. Gol fortuito, lui c'entra poco.



Stojanovic 6: controlla Raspadori. Compitino o poco più.



Tonelli 6,5: sfortunato a deviare in porta il tiro-cross di Traorè. Due salvataggi importanti nella ripresa, uno su Scamacca, l’altro su Berardi.



Viti 6,5: sollecitato da tre problemi (Berardi, Scamacca e Frattesi), tiene bene. Uguale con Defrel.



Marchizza 5,5: comincia male, lasciando partire Berardi in contropiede regalandogli una palla. Il talento neroverde lo disorienta più di una volta.



(dal 35’ s.t. Parisi 6: marcatura strettissima su Berardi. Innervosisce l’esterno calabrese)



Haas 5,5: tanti movimenti da mezzala diligente, tutti piuttosto leggibili e innocui.



(dal 35’ s.t. Zurkowski 6,5: la partita la decide lui, sbucando in area dal nulla e sorprendendo Ferrari e Consigli nei minuti di recupero)



Stulac 5,5: prima perde una brutta palla da cui discende l’occasionissima di Traorè, poi si fa superare da Frattesi nell’azione dell’uno a zero. Un po’ meglio nella ripresa.

(dal 35’ s.t. Asllani sv)



Bandinelli 5,5: basta sbagliare una sponda che Frattesi si scatena. Da una sua imprecisione nasce il vantaggio neroverde.



(dal 16’ s.t. Cutrone 6,5: entra e dà la scossa. Conquista lui il rigore, atterrato da Chiriches)



Henderson 7: da trequartista non si vede quasi. Nella ripresa per poco non segna su tiro al volo (Ferrari salva sulla linea), poi, da mezzala, è decisivo con due giocate brillanti. Da una nasce il rigore, dall’altra il sorpasso al fotofinish.



Pinamonti 7: il più pericoloso dell’attacco dell’Empoli. Gioca sul filo del fuorigioco, ma quando impegna seriamente Consigli, spesso il guardalinee alza la bandierina. Calcia e segna il rigore del pareggio. Innesca l’azione del raddoppio.



Di Francesco 6: un po' troppo prevedibile. Meglio da trequarti (dopo l'ingresso di Cutrone) che da seconda punta.



(dal 42’ s.t. Romagnoli sv)





All. Andreazzoli 7: con pazienza e saggezza ritocca l’Empoli coi cambi giusti.