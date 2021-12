: due interventi miracolosi, su Success e Beto, entrambi nella ripresa, tengono a galla la squadra nel momento decisivo del match.: dopo un primo tempo in ombra sale in cattedra nella ripresa. Segna un gran gol, più da ala che da terzino, che spiana la strada verso la vittoria.: Success è un pessimo cliente, veloce e tecnico. Il capitano inizialmente lo soffre, ma alla lunga, con esperienze e mestiere, riesce ad arginarlo.: puntale in ogni chiusura ed elegante quando alza la testa. Annulla completate Beto.(Dal 21’ s.t.: aiuta la squadra a proteggere il risultato).: ha intraprendenza e classe da vendere, ogni volta che punta l’uomo lo salta. Mette lui in mezzo la palla che vale il raddoppio di Bajrami: in difficoltà nel primo tempo come il resto della squadra, nella ripresa alza i giri del motore e risulta determinate nel successo degli azzurri.(Dal 36’ s.t.: primo tempo in apnea, sale di livello nella ripresa. Suo l’assist per il gol di Stojanovic che cambia la partita.(Dal 27’: entra per gestire la palla e lo fa sempre bene).: si vede poco in area avversaria, ma il suo lavoro in interdizione è fondamentale nella fase di non possesso.(Dal 37’ s.t.: ecco il Bajrami che aveva incantanti in serie cadetta. Al centro di ogni azione offensiva, segna un gol da opportunista e poi confeziona l’assist per Pinamonti.(Dal 37’ s.t.).: nel primo tempo fa sportellate con Samir e di fatto non ha occasioni. Nella ripresa è più pimpante, il movimento con cui si smarca prima di impattare il pallone del 3-1 è da manuale.: non riesce iscriversi nel tabellino, ma stavolta il suo apporto alla fase offensiva della squadra è determinante.: ormai il suo Empoli è un diesel che ha bisogno di almeno un tempo per scaldarsi. Una volta accesa però, la macchina azzurra è inarrestabile e macina gioco e gol.