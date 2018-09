Sassuolo-Empoli 3-1



Terracciano 6: sui gol può poco o nulla, si fa trovare sempre pronto in tutte le altre occasioni costruite dagli avversari.



Di Lorenzo 5,5: Rogerio non lo impensierisce più di tanto, potrebbe osare di più ma non è in granserata



Maietta 5: si perde Boateng in occasione del pareggio del Sassuolo, mal posizionato anche sul tacco di Di Francesco che vale il 3-1



Silvestre 5,5: per 85' gioca una gara abbastanza pulita, si perde Di Francesco in occasione del gol che chiude definitivamente i conti.



Veseli 6: tiene la posizione senza mai spingersi in avanti.



Acquah sv



(Dal 14' Bennacer 6: buon ingresso nella partita. Si propone spesso per l'uno-due ed è molto prezioso nei contrasti a metà campo).



Capezzi 6: suo il passaggio (deviato) che permette a Caputo di mettere in rete dopo una manciata di secondi. Nella prima fase della gara domina a centrocampo, cala con il passare dei minuti.



(Dal 36' s.t. Traore sv)



Krunic 6: primo tempo in chiaroscuro, quando gli altri calano nella ripresa lui riesce a garantire continuità di ritmo e di giocate di buona qualità.



Zajc 5: meno preciso del solito negli appoggi e nelle giocate offensive, il sipario sulla sua gara si chiude a metà ripresa quando viene cacciato dall'arbitro dopo il secondo giallo incassato per una presunta simulazione.



La Gumina 5,5: in crescita rispetto alle precedenti uscite, almeno stavolta riesce a ritagliarsi lo spazio per un paio di occasioni che però non riesce a concretizzare).



(Dal 21' s.t. Mraz 5: non riesce mai ad entrare in partita).



Caputo 7: pronti via finalizza una fulminea ripartenza degli azzurri nata da una palla persa dal Sassuolo. Svaria su tutto il fronte d'attacco creando continui grattacapi alla difesa di casa. Manca però nell'affondo finale.





All. Andreazzoli 6: ottimo avvio dei suoi che però hanno il demerito di non chiudere la gara nel primo tempo. Prova a cambiare le carte nella ripresa, il rosso a Zajc manda all'aria ogni ipotesi di rimonta.